Vluchtelingenstroom komt op gang: Oekraïners proberen in allerijl het land uit te vluchten

Na de Russische inval in Oekraïne, proberen veel Oekraïners in allerijl het land te ontvluchten. Dat meldt onder andere de Amerikaanse nieuwszender CNN op basis van ooggetuigenissen. Meerdere Europese landen gaven al aan voorbereid te zijn op een vluchtelingenstroom.

Beelden tonen hoe de wegen die uit de hoofdstad Kiev leiden volgepakt zijn met auto’s die de stad zo snel mogelijk proberen te ontvluchten. Wachtrijen aan tankstations lopen dan ook op. “Al het verkeer rijdt zo snel als het kan dezelfde richting uit, naar het Westen, naar veiligere oorden”, aldus CNN-journalist Matthew Chance in Kiev.

Heel wat landen reageerden al op de verwachte vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne en veroordeelden het Russische geweld. Zo heeft Moldavië, ten zuidwesten van Oekraïne, aangekondigd dat het bereid is om tienduizenden vluchtelingen op te vangen. De Moldavische president Maia Sandu zei donderdagochtend ook van plan te zijn om de noodtoestand uit te roepen vanwege de Russische inval.

In Polen wonen al zo’n twee miljoen Oekraïeners, die er na het begin van het conflict in 2014 heenvluchtten. Het buurland van Oekraïne is klaar om nog een miljoen extra vluchtelingen te ontvangen, liet het al weten. Het krijgt daarbij hulp van Duitsland. Ook Roemenië en Slovakije bereidden zich de afgelopen tijd al voor op een toestroom. Niet alleen de buurlanden van Oekraïne willen helpen: ook Finland is bereid om vluchtelingen op te vangen. Dat maakte premier Sanna Marin bekend. Noord-Macedonië sluit zich hierbij aan. Dat zei Slobodan Kovacevski, premier van het Balkanland, na een telefoongesprek met zijn Oekraïense ambtgenoot Denys Shmyal.

Aan tankstations staan lange rijen auto’s aan te schuiven, zoals hier in Kiev — © EPA-EFE

Rusland en opstandig gebied

In de Oost-Oekraïense regio Donetsk is de evacuatie van burgers ondertussen opgeschort. Dat meldt Denis Poesjilin, leider van de zelfverklaarde pro-Russische volksrepubliek. De voorbije dagen werden burgers uit de twee afvallige regio’s geëvacueerd, vooral naar de Russische aangrenzende regio Rostov. Maar volgens Poesjilin is de situatie in de republiek momenteel rustig en is de evacuatie stopgezet.

Ook de vliegactiviteit op twaalf luchthavens in het zuiden van Rusland is tijdelijk opgeschort. Het Russische ministerie van Transport heeft hierop aangekondigd dat het bussen en treinen zal inleggen als vervanging. Op die manier zal het “alle burgers uit Rusland en andere landen” opvangen, zo zegt het ministerie.