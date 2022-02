Plopsaqua Mechelen onthult plannen van 50 miljoen: “We bouwen misschien wel het mooiste waterpretpark van Europa”

Plopsaqua Mechelen Zennebad. Dat is de naam voor het nieuwe waterpretpark en stedelijk zwembad dat de groep achter Studio 100 wil bouwen aan Technopolis in Mechelen. Bekende figuren Kabouter Plop, Samson en Bumba krijgen er de hoofdrol en moeten voor een magische beleving zorgen. “We bouwen het mooiste waterpretpark van de Benelux, misschien wel van Europa”, zegt Steve Van den Kerkhof, CEO van Plopsa Group. Volgens de huidige timing moet het zwemparadijs rond de jaarwisseling 2024-2025 de deuren openen.

Meer dan vier jaar is er gewerkt aan het project, een investering van 50 miljoen euro. “We hopen nog dit jaar te beginnen met bouwen”, zegt Van den Kerkhof. Met een druk op de knop is de aanvraag voor een omgevingsvergunning woensdagavond officieel ingediend. Ook de maquette werd voorgesteld.

“Twee jaar bouwen”

“Dit is het best voorbereide dossier ooit voor Plopsa”, stelt Steve Van den Kerkhof. Tegen de zomervakantie hoopt hij over een bouwvergunning te beschikken. “Dan hebben we zes maanden nodig om alles voor te bereiden, zoals het aanstellen van een aannemer. Vervolgens hebben we nog een kleine twee jaar nodig om het complex te bouwen. In het beste geval kunnen we dan eind 2024 of begin 2025 openen”, vertelt de CEO.

Een groene verblijfsruimte fungeert als centraal ontmoetingsplein en verbindt de zwembaden en de parking met elkaar. In het nieuwe complex is er zowel plek voor sport en educatie als voor ontspanning en recreatie. De investeerders bouwen Plopsaqua Mechelen op rond Kabouter Plop, Samson en Bumba, die voor een magische beleving moeten zorgen.

“Bovendien werken we overal met scenografische verlichting die per setting wordt uitgewerkt. Op die manier worden bezoekers in verschillende thema’s en leefwerelden ondergedompeld. De beleving is compleet anders dan in een klassiek subtropisch zwemparadijs”, legt Van den Kerkhof uit.

De glijbaantoren van het waterpretpark. — © Plopsa Group

Spectaculaire glijbaantoren

In het waterpretpark komt een spectaculaire glijbaantoren die voor een ongeziene beleving moet zorgen. Andere blikvangers worden: een golfslagbad met een gigantisch regengordijn en speciale licht- en geluidseffecten, een Wild River, waterspeeltuigen, een peuterbad met verschillende glijbaantjes en fonteintje en verschillende bubbelbaden. Ook buiten wordt een zwembad gebouwd met een ligweide.

In het stedelijk Zennebad, dat de grootste oppervlakte inneemt, gaat veel aandacht naar de zwem- en watersportclubs in de regio. Een bad van 25 meter bij 34 meter moet waterpolo op het hoogste niveau mogelijk maken. Een zone met een diepte van vier meter komt tegemoet aan de vraag van duikers. “Met meer dan vijftien banen zullen alle baantjeszwemmers, (zwem)scholen en clubs voldoende aan hun trekken komen”, vertelt Steve Van den Kerkhof. “

“Fantastische hoogdag”

Beginnende zwemmers, maar ook scholen en clubs kunnen voor hun eerste zwemslagen terecht in een kleiner 25-meterbad. Het derde zwembad is een instructiebad met een lagere zone van zestig centimeter diep en een diepere van 120 centimeter. “Voor mij is dit een fantastische hoogdag. Al dertig jaar kampen we in onze stad met een tekort aan zwemwater”, zegt Abdrahman Labsir (Vld-Groen-m+), schepen van Sport.

Met een druk op de knop werd de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend en werd tegelijk ook de maquette voorgesteld. — © Dirk Vertommen

“Ik hoop dat we samen snel in het water kunnen duiken. Onze clubs kunnen vandaag niet uitbreiden. Voor recreatie moeten onze inwoners uitwijken naar andere steden. Voor een centrumstad als Mechelen is dat eigenlijk beschamend”, vertelt Labsir.

Mechelaars zullen er kunnen zwemmen aan tarieven die vergelijkbaar zijn met die in zwembad Geerdegemvaart (vandaag 4,50 euro, red.). “Met hetzelfde ticket kunnen ze bovendien gebruikmaken van het recreatieve bad en van het sportieve bad. Bezoekers van buiten Mechelen betalen het gewone tarief”, zegt de CEO van Plopsa Group. De ticketprijs bedraagt momenteel in Plopsaqua Landen-Hannuit 23,5 euro.

Een groene verblijfsruimte fungeert als centraal ontmoetingsplein. — © Plopsa Group

Strijd om bos

Plopsa Group garandeert dat 88% van het Zennebeemdenbos intact blijft. Het raken aan dat bos is al jaren een fel twistpunt voor het actiecomité Groene Buffer Mechelen-Zuid. “Er is een beperkte boskap noodzakelijk. Het deel dat verdwijnt, wordt elders op Mechels grondgebied dubbel gecompenseerd”, luidt het.

“Er komt een stille bufferzone van minstens 37,5 meter breed. Aan die zuidkant wordt in de toekomst ook niet meer gebouwd”, zegt ruimtelijk planner Inge Gorissen. “Langs die zijde zijn er geen ramen in het gebouw dat bekleed is met hout”, zegt architect Peter Cornoedus.

Ruim duizend parkeerplaatsen

Het parkeergebouw met een structuur uit cortenstaal en maximum 1.152 plaatsen verrijst vlak naast de afrit van de E19. “En het zal rechtstreeks bereikbaar zijn.” Voetgangers en fietsers kunnen het complex conflictvrij bereiken via de Zemstbaan. Ze krijgen ook een eigen pad. Voor fietsers komen er meer dan driehonderd stallingen.

Een zicht op het parkeergebouw met een structuur uit cortenstaal. — © Plopsa Group