Nieuwe videobeelden van Belgische toeriste Natacha opgedoken in Peru

Er zijn nieuwe videobeelden opgedoken van Natacha de Crombrugghe (28), de toeriste uit Linkebeek die een maand geleden vermist raakte in Peru. Op de beelden is te zien hoe de jonge vrouw met twee hotelmedewerkers spreekt.

Op de nieuwe videobeelden, verspreid door Canal N, is te zien hoe Natacha de Crombrugghe met een andere vrouw en een man aan het praten is op een binnenplaats. Het zijn medewerkers van hotel Pachamama. Natacha zou hen, zoals te zien is op de video, gevraagd hebben naar de prijs voor een overnachting. Omdat die prijs te hoog bleek voor de Linkebeekse, ging ze weg, aldus de eigenaars van het hotel.

Op eerdere beelden, ook van datzelfde hotel, is te zien hoe Natacha effectief weg stapt. Het zijn de laatste beelden waarop ze te zien is. Op de beelden is duidelijk te zien dat ze alleen op stap is en haar grote blauwe rugzak draagt. Nadien vond ze, wat verderop, een onderkomen in hotel La Estancia, waar ze na een nachtje slapen op trektocht vertrok doorheen de Colca-vallei. Dat was op maandag 24 januari. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de vrouw.

De zoektocht naar de vrouw verloopt moeizaam, onder meer door de moeilijk bereikbare locatie en de slechte weersomstandigheden. Intussen zijn ook drie Belgische speurders naar Peru afgereisd om mee te zoeken. Ook de ouders van Natacha zijn al enkele weken ter plaatse.

