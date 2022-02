Start OHL van Marc Brys tegen Anderlecht met extra vertrouwen door vorige stunts? “Ik mag het hopen”

Sinds OH Leuven weer in de Jupiler Pro League voetbalt in augustus 2020, heeft het nog niet verloren van Anderlecht. De balans staat op vijf op negen. Zaterdag wacht aan Den Dreef een nieuwe kans om die verrassende reeks door te trekken. “Maar dat is zeker geen evidentie”, weet coach Marc Brys.

De nederlaag van vorig weekend bij STVV is nog niet verteerd in Leuven. “Bij het tegendoelpunt staan we gewoon verkeerd te dekken”, jammert Brys. En er is meer. “De wedstrijd had helemaal niet mogen doorgaan. Die wind maakte het onmogelijk om ons werk op een serieuze manier uit te oefenen”, klinkt het gefrustreerd.

Genoeg stilgestaan bij wat geweest is, tijd om te focussen op wat komt. Zaterdag ontvangt OHL met Anderlecht een ploeg die het voorbije anderhalf jaar al voor mooie momenten heeft gezorgd. Sinds de terugkeer naar 1A verloren de Leuvenaars nog niet van paars-wit. Zorgt dat voor een extra portie vertrouwen? “Ik mag het hopen”, aldus Brys. “Maar het is zeker geen evidentie om weer iets te rapen. Sommige ploegen hebben nu eenmaal meer kwaliteit dan wij.”

© Isosport

Engelse les

Brys kan zaterdag wel terug over meer dan één spits beschikken. Mykola Kuharevych heeft de voorbije dagen kunnen meetrainen na zijn blessure en is inzetbaar tegen Anderlecht. “Wat een luxe”, zegt Brys met een kwinkslag over de terugkeer van zijn Oekraïense spits. “Mykola heeft van de voorbije periode wel gebruik gemaakt om zich veel beter te integreren. Toen hij hier toekwam sprak hij geen woord Engels en verstonden we elkaar niet, maar hij heeft intensieve lessen genomen.”

Er niet bij tegen Anderlecht: Kristiyan Malinov. De Bulgaarse middenvelder is geschorst. Hij zou nochtans goed van pas komen om wat snelheid uit het paars-witte combinatiespel te halen. “Accelereren en vertragen is zijn kracht”, zegt Brys over Malinov. “Zijn waarde in de ploeg is groot.” Mandela Keita is de meest waarschijnlijke vervanger. “Mandela heeft een heel andere stijl, niet beter of slechter, maar heeft nog de wispelturigheid die eigen is aan jonge voetballers”, besluit de OHL-coach.