Vlaams Viktoria (26) met Oekraïense roots over paniek na inval Rusland: “Mijn mama belde me wakker, ze is nog daar”

Antwerpen

“Nu ze in Oekraïne geen geld meer kunnen afhalen van de bank, staan we helemaal machteloos”, verzucht de Antwerps-Oekraïense Viktoria (26). Woensdagnacht viel Rusland binnen in Oekraïne. Dat het zo snel zou gaan, hadden ze niet zien aankomen. “Mijn mama is daar nog. Ze heeft de hele speech van Poetin met een bang hart live mee gevolgd”, vertelt Viktoria. Veel Oekraïners proberen nog te vluchten, maar de wegen zijn dichtgeslibd.