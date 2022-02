Wie kent het niet? Kabels liggen bijna altijd in de knoop, en dat is vooral onze eigen schuld

Iedereen heeft wel een schuif waar kabels in zitten: van de laptop, van de gsm, en nog tientallen andere. Maar zitten er ook kabouters in zo’n schuif? Want als je een week later een kabel wil nemen, zitten die plots allemaal door elkaar gehaakt. Gisteren had ik een kwartier werk om de kabel voor mijn laptop uit de knoop met andere kabels te halen. Om zot van te worden. Schrijf daar eens een stuk over!