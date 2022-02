Hoe erg onze economie gaat lijden onder de oorlog die Rusland in Oekraïne is begonnen, valt nog niet te zeggen. “Maar als Rusland de gaskraan dichtdraait, dan zitten we met een echt probleem”, zegt Koen De Leus, hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis. In het andere geval zou de schade nog wel eens kunnen meevallen.