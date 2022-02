Moeder beloofde zoon 1.600 euro als hij 6 jaar lang geen sociale media gebruikte: “Beste geld dat ik ooit heb uitgegeven”

“Ik vond het geweldig”, zegt Sivert Kefsaas aan CNN. Op zijn twaalfde stelde zijn moeder hem voor een uitdaging: als hij tot zijn achttiende van sociale media weg zou blijven, kreeg hij 1.800 dollar cadeau. Ofwel zo’n 1.600 euro. De jongen ging de uitdaging aan en slaagde met glans.

Lorna Goldstrand Kefsaas, de moeder van Sivert, werd zelf geïnspireerd door een verhaal dat ze op de radio had gehoord in 2016. Een moeder gaf haar dochter 1.600 dollar als ze tot haar zestiende geen sociale media zou gebruiken. Kefsaas besloot het bedrag te verhogen, maar ook om er nog eens twee jaar bij te doen. Haar toen 12-jarige zoon ging akkoord.

De Amerikaanse tiener vertelt in interviews dat het niet zo moeilijk was om zonder sociale media te leven en dat hij er in de afgelopen zes jaar zelfs niet al te veel over nadacht. “Ik ga niet zeggen dat ik nooit gedacht heb om ermee te stoppen”, vertelt hij. “Maar naarmate ik het langer volhield, werd ik er ook trots op. Het werd m’n ding.”

Zijn vrienden steunden hem. Zij hielden Kefsaas op de hoogte van weetjes, evenementen of trends. Volgens zijn moeder was het niet nodig hem te controleren op het downloaden van apps: “Hij is zo competitief, hij wou mij uiteindelijk echt bewijzen dat hij het kon”, zegt ze. “Hij haalde ook betere cijfers, hij kon zich meer focussen op studeren en sporten.”

Nu op Instagram

Ondertussen zit Sivert wél op sociale media, meer bepaald op Instagram. “Ik zie m’n vrienden door hun apps vliegen, dat kan ik nog niet. Ik moet nog veel leren.”

Wat hij met zijn zuurverdiende centen zal doen, weet hij nog niet. Wellicht iets om zijn slaapkamer in te richten op de universiteit. Zijn moeder is fier, deelt ze ironisch genoeg op Facebook. Ze hoopt dat ook zij andere ouders kan inspireren. “Het is het beste geld dat ik ooit heb uitgegeven.”