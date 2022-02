Eén op de zes vrouwen is ooit verkracht. Dat blijkt uit confronterende cijfers uit het eerste onderzoek over seksueel grensoverschrijdend gedrag dat representatief is voor de hele Belgische bevolking. “Het is heel belangrijk dat we verkrachtingen als maatschappij uit de taboesfeer halen”, zegt de Gentse professor Ines Keygnaert.