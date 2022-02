Russische toptennisser en topvoetballer pleiten voor vrede na inval in Oekraïne: “Het gaat over zorg dragen voor elkaar”

De Rus Andrey Rublev (ATP 7) heeft donderdag gepleit voor “vrede” na de invasie van Rusland in Oekraïne. De Russische toptennisser, die zich plaatste voor de halve finales van het prestigieuze ATP-toernooi in Dubai, noemde deze overwinning “niet belangrijk” in de “verschrikkelijke” context.

“Je beseft nu hoe belangrijk het is om vrede in de wereld te hebben, om elkaar te respecteren wat er ook gebeurt, en om verenigd te zijn. Het gaat over zorg dragen voor onze aarde en voor elkaar. Dat is het belangrijkste”, zei de nummer 7 van de wereld na zijn overwinning tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald (2-6, 6-3 en 6-1) in de kwartfinales in Dubai.

Rublev plaatste op zijn Instagram-account ook een tekening van twee figuren, in de kleuren van de vlaggen van Oekraïne en Rusland, die elkaar omhelzen. Net als de Instagram-post van Dinamo Moskou-voetballer Fedor Smolov. “Nee tegen oorlog”, postte de 45-voudig international.

De 24-jarige Rus, die zondag in Marseille de negende trofee uit zijn carrière won, vertelde de pers in Dubai ook hoe moeilijk het is om in de huidige internationale context te spelen. “Op deze momenten realiseer je je dat je wedstrijd niet belangrijk is. Wat er gebeurt is veel verschrikkelijker”, klonk het.

In Dubai staat Rublev in de halve finales tegenover de Pool Hubert Hurkacz (ATP 11), die de Italiaan Jannik Sinner (ATP 10) versloeg (6-3 en 6-3).