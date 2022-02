Prijzen elektriciteit en aardgas opnieuw door plafond in Europa: stijging met 50 procent

De Russische inval in Oekraïne leidt ertoe dat de prijzen voor elektriciteit en aardgas in Europa opnieuw door het dak gaan. De stroomprijs in België bereikt zelf records.

De gasprijs voor levering in maart gaat donderdag meer dan 50 procent hoger, tot zo’n 134 euro per megawattuur. De prijs voor de levering van elektriciteit stijgt ook meer dan 50 procent, tot meer dan 300 euro per megawattuur.

Volgens energietrader Matthias Detremmerie van energieleverancier Elindus zijn energiehandelaars in Europa aan het hamsteren gegaan “uit vrees oor het volledige droogleggen van de Russische gasimport, of voor potentiële beschadigingen van het gasnetwerk richting Europa, zou het conflict verder uitbreiden”.

De angst zit er bij handelaars goed in dat sancties van het Westen tegen Rusland snel tot Russische tegenacties zou kunnen leiden. Dat is vandaag alvast nog niet het geval. De uitvoer van Russisch gas - over alle Europese grenzen heen - lag donderdag zelfs 10 procent hoger in vergelijking met woensdag.

Ook de prijzen voor levering van stroom en gas de volgende dag in Europa schieten omhoog, en stijgen zelfs met 50 procent. De energieprijzen staan nu op het hoogste niveau sinds midden december, toen een vrees voor tekorten tot historisch hoge prijzen leidde.

België ontsnapt niet aan de felle prijsstijgingen. Op de Belgische groothandelsmarkt worden er vrijdag tijdens de avonduren - tussen 22:00 uur en 24:00 uur - historisch hoge prijzen voor die uren behaald: 378 euro per megawattuur. Omstreeks 19:00 uur moet zelfs 463 euro per megawattuur worden betaald: de op enkele gevallen na hoogste stroomprijs ooit voor ons land.