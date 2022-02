Zoekactie met helikopter naar inbrekers in Kessel-Lo: verdachten blijken urban explorers

De politie was donderdagnamiddag rond 15.50 uur gealarmeerd omdat het alarmsysteem van een woning op de Trolieberg in Kessel-lo in werking was getreden. Op de camerabeelden van het alarmsysteem waren vier personen te zien in de woning. De politie ging meteen met verschillende ploegen ter plaatse maar bij het zien van de politie, ging het viertal er vandoor.

Twee van hen konden snel gevat worden, waarna met een politiehelikopter werd ingezet om ook de andere twee op te sporen. Na enige tijd konden ook zij ingerekend worden, in de Heidebergstraat in Kessel-Lo.

“In de woning werd ook een dikke witte rook waargenomen”, zegt politiewoordvoerder Mathieu Caudron. “Om die reden werd ook de brandweer ook ter plaatse gevraagd. Uiteindelijk bleek de rook te komen van een rookalarm dat door de alarmcentrale geactiveerd werd, waarop de brandweer onverrichter zake terugkeerde.”

Nieuwsgierigheid

Verder onderzoek wees vervolgens uit dat de vier personen, tussen de 16 en de 20 jaar, de woning betreden hadden als ‘urban explorers’.

“De woning waar ze binnengedrongen waren, is momenteel niet bewoond en had de nieuwsgierigheid van de vier jongemannen gewekt”, gaat de politiewoordvoerder verder. “Er werd geen braakschade vastgesteld, de vier konden de woning betreden door een niet slotvast schuifraam te openen. Er werd ook niets uit de woning gestolen. In samenspraak met het parket werd lastens de vier een proces-verbaal voor woonstschennis opgesteld.”