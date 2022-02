Dieven slaan toe op set van ‘The crown’: 200.000 dollar aan antieke replica’s gestolen

De kroonjuwelen hebben ze niet gestolen, maar de diefstal op de set van ‘The crown’ is wel een flinke domper. Verschillende replica’s van antieke spullen, zoals het Kroningsei van Fabergé zijn verdwenen. De totale buit: 200.000 dollar of zo’n 179.500 euro meldt de Amerikaanse website Variety.

Het nieuws raakte bekend door een oproep van het team achter de prestigieuze Netflix-reeks in Antiques Trade Gazette. Zo’n 350 items zijn afgelopen weekend van een truck gestolen tijdens opnames nabij Rotherham in het Verenigd Koninkrijk. Er is een sprankeltje hoop dat een paar van die spullen teruggevonden worden. De politie is intussen ook bezig met een onderzoek. Naast de replica van het Kroningsei uit 1897 zijn onder meer ook een tiendelig zilveren kaptafelset en verguld kristalglaswerk en karaffen verdwenen.

Imelda Staunton speelt Koningin Elisabeth in de komende twee seizoenen. — © AP

De diefstal heeft volgens Netflix geen invloed op de opnames van het vijfde seizoen. Daarin neemt actrice Imelda Staunton de rol van Queen Elizabeth op zich. Het seizoen moet eind dit jaar op de streamingdienst te zien zijn.

