Delhaize opent deze week eerste onbemande winkeltje op kantoor: wat kan je daar kopen? En is er dan geen controle?

Als we met zijn allen niet opnieuw vijf dagen per week op kantoor gaan werken, zal dat ongetwijfeld ook een grote impact hebben op de werking en rendabiliteit van bedrijfsrestaurants. Delhaize speelt daarop in en opent winkeltjes op kantoor waar het personeel 24/7 eten en drank kan kopen. Van een fruitsapje tot een spaghetti om op te warmen in de microgolfoven. Retailexpert Gino Van Ossel ziet het zelfs als het “bedrijfsrestaurant van de toekomst”.