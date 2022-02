BAS schenkt Beerschot geen gouden driepunter: match tegen Standard op 2 maart

Het Belgisch Arbitragehof voor Sport (BAS) heeft zich donderdag uitgesproken over de wedstrijd Standard-Beerschot van 15 december. Het is van oordeel dat de match alsnog gespeeld moet worden. Beerschot mag dus geen drie broodnodige punten bijschrijven, al kan het die natuurlijk wel nog op het veld behalen. De wedstrijd in Luik gaat door op woensdag 2 maart om 18u45.

Kort samengevat: Standard – Beerschot ging op 15 december niet door vanwege een politiestaking in Luik. Beerschot eiste nadien op basis van het bondsreglement een forfaitzege, Standard wil de match spelen. In januari verklaarde het Disciplinair Comité van het Profvoetbal de klacht van Beerschot onontvankelijk omdat de zaak was opgestart door de kalendermanager van de Pro League en niet door Beerschot zelf. Er is intussen ook al een nieuwe datum voor het duel: woensdag 2 maart. Maar Beerschot stapte naar het BAS en motiveerde opnieuw waarom de match op een forfaitzege voor de bezoekers zou moeten uitdraaien.

Dinsdag kwam de zaak voor bij het arbitragehof, dat donderdag haar uitspraak deed. De achterstand van hekkensluiter Beerschot op Seraing, de voorlaatste in de stand, bedraagt dus nog steeds zeven punten. De Mannekes hebben door het oordeel van het BAS nog wel een match tegoed. Seraing heeft zes matchen waarin het nog punten kan pakken, Beerschot nog zeven.