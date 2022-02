De coronacrisis heeft koppels sneller aan kinderen doen beginnen, sneller een huis doen kopen én sneller doen scheiden. Of een relatie nu duurzaam is of eindigt, je kan je zaakjes maar beter op orde hebben, getrouwd of niet. Bart Chiau, fiscalist en professor aan de UGent, schreef er een boek over: Trouwen of samenwonen? Hij zet de belangrijkste voordelen op een rijtje.