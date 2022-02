OVERZICHT. De oorlog is nu echt begonnen: bekijk hier de eerste beelden van de Russische inval in Oekraïne

In de nacht van 24 februari 2022 trok het Russische leger buurland Oekraïne in onder het mom van een “speciale militaire operatie”. De acties van president Poetin roepen heel wat verontwaardiging op van Europese leiders en betogers wereldwijd. De eerste dag van de oorlog in Oekraïne was er een met veel ontploffingen en een exodus uit Kiev.