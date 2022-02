Extreemrechts lijkt ook goed te scoren in schooldebatten en leerlingenpeilingen

Niet enkel in besloten online groepen is een verrechtsing bezig. Ook in de politiek lijkt Vlaams Belang de wind in de zeilen te hebben onder jongeren. Toch afgaande op de successen waarmee Vlaams Belang-politici zelf graag uitpakken na schooldebatten en leerlingenpeilingen. De partij zet, via Tiktok en andere kanalen, meer dan andere bewust in op die toekomstige kiezers. Komt de volgende Zwarte Zondag er via de jeugd?