EUROPA LEAGUE. Genks duo stuwt Atalanta naar 1/8ste finales, einde verhaal voor Adnan Januzaj

Atalanta was in Griekenland met 0-3 te sterk voor Olympiakos, nadat de heenwedstrijd in Bergamo op 2-1 was geëindigd. Het werd een ‘Belgisch’ avondje want Joakim Maehle en twee keer Ruslan Malinovskyi (beiden ex-Genk) deden de netten trillen. Malinovskyi haalde bij de viering een T-shirt boven met daarop “Geen oorlog voor Oekraïne”.

BEKIJK. Ex-Genkspeler Ruslan Malinovskyi scoort twee mooie goals in de Europa League en heeft boodschap voor Rusland

Lazio verging het veel minder. De Romeinen hadden de heenwedstrijd tegen FC Porto met 2-1 verloren en kwamen snel op voorsprong via goalgetter Ciro Immobile. Maar dankzij doelpunten van Mehdi Taremi en Mateus Uribe plaatsten de Portugezen zich voor de volgende ronde. De late gelijkmaker van Danilo Cataldi veranderde daar niets meer aan.

Ook FC Sevilla en RB Leipzig deden dat. De Spanjaarden verloren met 1-0 van Dinamo Zagreb, maar hadden de heenmatch met 3-1 gewonnen. De Oost-Duitsers schakelden Adnan Januzaj (ingevallen na 62 minuten) en Real Sociedad uit dankzij een 1-3 overwinning. Willi Orbán, André Silva en Emil Forsberg wisten in het Baskenland een goal van Martín Zubimendi uit.

© REUTERS