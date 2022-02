Ex-Genkspeler Ruslan Malinovskyi scoort twee mooie goals in de Europa League en heeft boodschap voor Rusland

Atalanta heeft zich geplaatst voor de 1/8ste finales van de Europa League. De Italianen waren in de terugwedstrijd met 0-3 te sterk voor Olympiakos. Grote man van de avond was Ruslan Malinovskyi.

LEES OOK. Straf dreigt voor Benfica-spits Roman Yaremchuk (ex-Gent) na viering met Oekraïens symbool: “Wilde mijn land steunen”

EUROPA LEAGUE. Genks duo stuwt Atalanta naar 1/8ste finales, einde verhaal voor Adnan Januzaj

De gewezen speler van KRC Genk zette zijn gouden linker twee keer aan het werk en scoorde het tweede en derde doelpunt voor de club uit Bergamo. Malinovskyi, een Oekraïner, haalde vervolgens een T-shirt boven met daarop de boodschap: “Geen oorlog voor Oekraïne”.

De beelden:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“We gaan allemaal door een moeilijke periode op dit moment, maar voor hem is het nog lastiger”, aldus trainer Gian Piero Gasperini. “Ik heb Ruslan vanochtend gevraagd of hij zich klaar voelde om te voetballen aangezien zijn ouders en familie nog in Oekraïne zijn. Voetbal kan geen problemen oplossen, maar ik hoop dat het een kleine bijdrage kan leveren.”

Voor de wedstrijd tussen Napoli en FC Barcelona zorgden beide ploegen ook voor een boodschap richting Rusland.