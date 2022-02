CONFERENCE LEAGUE. PSV houdt stand dankzij scorende Vertessen, Leicester en Tielemans winnen opnieuw ruim

PSV moest donderdagavond in Israël een 1-0 voorsprong zien te verdedigen bij Maccabi Tel Aviv en slaagde daarin. Het speelde 1-1 gelijk. Wisselspeler Yorbe Vertessen (85.), een kwartier voor tijd tussen de lijnen gekomen, trok de kwalificatie over de streep. De gelijkmaker van Enric Saborit (90.) kon de Eindhovenaren niet meer deren.

Ook Leicester heeft op hetzelfde tijdstip de klip van de zestiende finales met succes weten te omzeilen tegen Randers. De kwalificatie was al zo goed als een feit na de ruime 4-1 zege in Engeland vorige week. In Denemarken werd het 1-3, Youri Tielemans mocht op het uur gaan rusten.

Ook door naar de 1/8ste finales: Bodo/Glimt. De Noren hadden de heenmatch tegen Celtic gewonnen met 3-1 en wonnen nu thuis met 2-0 dankzij goals van Ola Solbakken en Hugo Vetlesen. Marseille plaatste zich ook na een 0-3 zege tegen Qarabag, terwijl Partizan Belgrado na een 2-1 overwinning Sparta Praag uitschakelde.

