Je krijgt kippenvel van het geluid van de doelnetten: Frenkie de Jong scoort sublieme ‘Tiraggiro’ tegen Napoli

FC Barcelona stond bij de rust 1-3 op voorsprong tegen Napoli. Jordi Alba en Gerard Piqué scoorden voor het eerst in de tien jaar dat ze samenspelen in dezelfde wedstrijd. Maar het pareltje van de match kwam op naam van Frenkie de Jong.

De Nederlander scoorde met een heerlijke krulbal, die deed denken aan de goal van Lorenzo Insigne op het EK tegen de Rode Duivels. De Italiaan van Napoli staat dan ook bekend om die krulballen in de verste hoek. Hij kwam er zelfs mee in het woordenboek, met de term ‘Tiraggiro’. Een bal met zoveel effect trappen dat hij perfect in doel verdwijnt.

Pijnlijk dan ook dat net een tegenstander van Insigne, die de 1-2 had gescoord vanaf de penaltystip, een ‘Tiraggiro’ scoorde in het Stadio Diego Armando Maradona in Napels. Het geluid van de doelnetten toen de bal binnenging, is echt om van te smullen.