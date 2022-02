Cédric Vandecasteele (33) schuldig aan moord op zijn vader Ghislain

De assisenjury in Brugge heeft Cédric Vandecasteele (33) donderdagavond schuldig bevonden aan oudermoord op zijn vader Ghislain (55). Zijn advocaten vroegen de vrijspraak omdat hij in een psychose handelde, maar de gezworenen oordelen dat de grote hoeveelheid drugs geen afbreuk doen aan zijn schuld. Vrijdag wordt over zijn straf beslist.

Na twee uur beraadslaging kwam de jury in Brugge donderdagavond met een verdict. Cédric Vandecasteele (33) wordt dan toch schuldig verklaard aan de moord op zijn vader Ghislain (55). Johan Platteau, zijn raadsman, pleitte dat de beschuldigde zijn vader twee jaar geleden in Boezinge met zestien messteken doodstak tijdens een psychose na het innemen van twee gram cocaïne. Hij vroeg daarom de vrijspraak op basis van artikel 71.

Maar de gezworenen zijn van mening dat de verdovende middelen geen afbreuk doen aan zijn schuld. “Het is niet bewezen dat een geestesstoornis de controle van zijn daden teniet heeft gedaan”, klonk de motivatie van het arrest. “Er is niet de minste redelijke twijfel dat hij opzettelijk handelde en het oogmerk had om hem te doden. Hij was in staat om nog contact op te nemen nadien met de buren. En hij heeft meteen bekend dat hij zijn vader heeft doodgestoken. Hij gaf ook de opdracht nog om de hulpdiensten te bellen. Er is hoogstens ontremming door cocaïnegebruik, maar hij had moeten voorzien dat hij door opzettelijke inname zichzelf in een prangende toestand heeft gebracht.” Het woord psychose is in het arrest zelfs niet voorgevallen.

“Ik mis hem elke dag”

Cédric Vandecasteelde zelf had de jury voordien nog aangesproken. “Mijn vader was een fantastisch mens en een geweldige vader. Mijn moeder en mijn zus zagen hem ongelooflijk graag, maar ik ook. Ik mis hem elke dag, elke morgen, elke avond. Ik denk aan hem en aan hetgeen ik gedaan heb bij alles wat ik doe. Ik kan niet uitleggen wat er gebeurd is. Ik zou dat graag kunnen, alleen al voor mijn familie. Maar ik kan het niet en ik begrijp het ook niet.” Hij herhaalde ook zijn belofte om nooit meer drugs te gebruiken. “Jullie weten dat ik dat drie jaar geleden niet kon beloven, maar er is veel veranderd. Ik ben er zeker van dat het deze keer wel zal lukken. Omdat ik denk dat dat het belangrijkste is dat mijn vader zou willen.”

Vrijdag wordt beslist over de strafmaat.