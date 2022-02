Vladimir Poetin zal Oekraïne – en de wereld in één moeite door – een les leren. “Zoals de geschiedenis nooit gezien heeft.” De Russische president kijkt en klinkt bozer dan ooit. Hij is nog altijd dat straatvechtertje uit Leningrad. Hij is voor altijd van de KGB. Hij is tsaar, in het diepst van zijn gedachten. Maar hij is bovenal een fiere Rus met gekrenkte trots. En met de missie om dat recht te zetten.