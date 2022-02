Een plaats waar hun zoon Frédéric (35) met Down de rest van zijn leven gelukkig kan zijn. Daar waren Paul Raman (77) en Elly Van Houcke (77) naar op zoek. En omdat ze het niet vonden in de bestaande zorg, bouwden ze het maar zelf in Landegem. Kostenplaatje: 1,5 miljoen euro. “Maar zeg het niet tegen Frédéric of hij begint hier de baas te spelen”, lacht mama Elly.