Oppositiepartijen nemen krokusakkoord onder vuur: “Landbouwers zijn de dupe”

“De essentie is dat er meer dan 5 miljard euro wordt versluisd van de belastingbetaler naar het afkopen van problemen die de regering zelf heeft veroorzaakt”, klonk het bij Vooruit-parlementslid Bruno Tobback. Een voor een mochten de verschillende fracties in het parlement hun zegje doen over het krokusakkoord van de Vlaamse regering. Oppositiepartijen PVDA, Vooruit, Groen en Vlaams Belang toonden zich allesbehalve tevreden.

Die laatste nam vooral het stikstofakkoord onder vuur. “De landbouwers zijn de dupe van dit akkoord, het kind van de rekening. Dit akkoord pakt hun levenswerk af”, zei parlementslid Stefaan Sintobin. Hij sprak minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) rechtstreeks aan: ze zou volgens hem de duimen hebben moeten leggen ten opzichte van de “groene” minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Groen en PVDA zijn dan weer kritisch over de bouwshift. “Door twee enorm moeilijke dossiers aan elkaar te koppelen hebben jullie er een koehandel van gemaakt, waar de bouwshift en de openbare ruimte de dupe van zijn”, vond Groen-parlementslid Mieke Schauvliege. Het akkoord is volgens haar partij niet ambitieus genoeg. PVDA-parlementslid Jos D’Haese toonde zich niet tevreden over het feit dat het akkoord maar over 10.000 van de beoogde 30.000 hectare gaat. “Een akkoord met nog veel vragen en veel losse eindjes”, concludeerde hij.