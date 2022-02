Oekraïne wil Rusland weghouden van WK voetbal, UEFA komt bijeen in spoedzitting

De Oekraïense voetbalbond heeft de wereld- en Europese voetbalbond gevraagd om de nationale ploeg van Rusland en clubs uit Rusland uit te sluiten van internationale wedstrijden. De UEFA sprak in een officieel statement al zijn steun uit voor het Oekraïense volk en zijn voetbalgemeenschap. Vandaag komt het bestuur van de UEFA bijeen in spoedzitting. Aanvankelijk bleef de Europese voetbalbond op de vlakte, maar intussen zou toch beslist zijn om de Champions League-finale van 28 mei niet langer in Sint-Petersburg te laten plaatsvinden. Dat moet vandaag officieel bekrachtigd worden. Ook de locatie van de Europese Supercup volgend jaar, gepland in het Russische Kazan, staat op losse schroeven.

Het wordt echter vooral uitkijken wat het lot wordt van de Russische nationale ploeg. Volgende maand speelt Rusland de play-offs om kwalificatie voor het WK in Qatar. Die wedstrijden vinden plaats in Moskou. Eerst neemt Rusland het op tegen Polen en bij winst speelt het in de finale tegen Zweden of Tsjechië, ook in Moskou. Maar de drie andere landen – Zweden, Tsjechië en Polen – weigeren nog langer naar Moskou af te reizen. Ook Oekraïne speelt nog play-offs voor de wereldbeker, in en tegen Schotland.

Ondertussen hebben de Braziliaanse spelers van Shakhtar Donetsk en Dinamo Kiev, zoals David Neres en Marlon, in een videoboodschap de hulp van hun regering gevraagd om geëvacueerd te worden uit Kiev. De spelers zitten na de inval van de Russische troepen met hun families vast in een hotel in de Oekraïense hoofdstad.

Schalke breekt met Gazprom

Ook tot buiten Oekraïne zindert de Russische invasie na. Het Europese parlement vraagt de UEFA om het sponsorcontract met Gazprom op te zeggen. Het Russische aardgasbedrijf is de hoofdsponsor van de Champions League, een deal waarmee jaarlijks 40 miljoen euro is gemoeid. De Duitse tweedeklasser Schalke 04 besloot alvast om Gazprom van de shirts te bannen. Die keuze kwam er na aanhoudende druk.

Ook Manchester United herbekijkt zijn sponsordeal van 47 miljoen euro met de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot. Voor de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid besloot het al om de vluchten met Aeroflot te schrappen en een andere maatschappij te nemen. Nu wil Man U onderzoeken of het met Aeroflot kan breken en een andere luchtvaartpartner kan vinden.