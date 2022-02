Jeremy Doku is opnieuw fit, maar voor hoelang? Het wilde voorlopig maar niet lukken in het seizoen van de bevestiging

Teleurstellend. Geen beter woord vat het seizoen van Jérémy Doku (19) voorlopig samen. Tot hiertoe reeg het Belgische toptalent niet de dribbels en de goals aan elkaar, wel de blessures. En dus is Doku die weer fit is, nieuws dit seizoen. De vraag is of dat goede nieuws opnieuw slechts drie wedstrijden zal standhouden.

Is Jérémy Doku eindelijk aan het einde van zijn sukkelstraatje gearriveerd? Onze landgenoot prijkt alvast opnieuw op trainingsfoto’s van zijn club Stade Rennes deze week en volgens zijn entourage is Doku ook echt opnieuw fit. Hij zit ook in de selectie voor de wedstrijd van vrijdagavond tegen Montpellier. Al is in de selectie zitten lang niet genoeg voor Doku om het tij te keren. Het is immers hoog tijd dat hij opnieuw week na week zijn kunstjes kan tonen, want zowel hij als Rennes zijn voorlopig allerminst tevreden over dit seizoen.

En dat is verrassend, want afgelopen zomer was de ster van Doku nog maar eens harder gaan glinsteren toen hij een van de lichtpuntjes was bij de Rode Duivels op het EK. Herinner u de kwartfinale tegen Italië waarin Doku de verrassing uit de hoed van bondscoach Roberto Martinez was en hij zonder schroom een gesel voor de Italiaanse verdedigers was. Niets leek hem in de weg te staan om daarna ook bij zijn ploeg Stade Rennes door te stomen. Bij de start van zijn tweede seizoen bij de Franse club stond Doku voor het seizoen van de bevestiging. Altijd moeilijk, wordt daar dan over gezegd. Maar geen mens die eraan twijfelde dat het Belgische toptalent die klus zou klaren.

Is dat even mislukt zeg, die lijn van het EK doortrekken én een nieuwe stap zetten. Waar hij zich vorig seizoen als nieuwkomer vlotjes in de basis dribbelde en nagenoeg alles speelde, was het nu immers ook tijd om die dribbels aan efficiëntie te koppelen. Maar Doku ondervindt dit seizoen aan den lijve dat ook voor toptalenten die bevestiging niet evident is. Nog maar vier keer stond hij dit seizoen in de basis in de Ligue 1 en nog geen enkele keer werkte hij een wedstrijd volledig af. Laat staan dat hij dus de goals en assists aan elkaar rijgt. In plaats daarvan rijgt hij de blessures aan elkaar. Eerst speelden zijn hamstring op toen de competitie nog maar drie speeldagen ver was.

Duivels als boost?

De vermoeidheid na een slopende zomer met EK? Kan best, maar die sleept intussen dan wel heel erg aan. Meteen na zijn hamstringblessure kreeg Doku immers last van de knie. Na bijna drie maanden afwezigheid zat hij in december dan opnieuw drie wedstrijden in de selectie en kreeg hij wat speelminuten, om vervolgens opnieuw rust te nemen omdat de knieproblemen nog niet voorbij waren. Pas na de winterstop kwam de Rode Duivel opnieuw in actie. Maar weer duurde dat maar drie wedstrijden, want sinds eind januari kampte onze landgenoot met een nieuwe hamstringblessure. Daar is hij nu van hersteld, maar na de afgelopen maanden rijst de vraag: voor hoelang?

Ook vader David Doku heeft er het raden naar. Eén ding weet hij wel zeker: “Jérémy treft geen schuld bij al die kleine blessures. Die kunnen gebeuren. Hij had het zelf ook liever anders gezien.” En dat zijn zoon beseft dat hij het tij moet keren en dat hij opnieuw wil spelen en goals wil maken, benadrukt hij nog. Vader Doku hoopt dat de stage van de Rode Duivels eind maart zijn zoon misschien een boost kan geven. Dan houdt Roberto Martinez een oefenkamp met Duivels die minder dan 50 caps hebben. Een fitte Doku is altijd een certitude voor die stage. “Hij kijkt daar enorm naar uit, want ook met de nationale ploeg heeft hij al lang niet meer gespeeld.” Ook dat is inderdaad alweer van het EK geleden. Maar eerst nog even afwachten dus of er geen nieuwe blessure roet in het eten strooit.