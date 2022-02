Huiszoeking bij Kind en Gezin na dood van baby in crèche

Er zou met verschillende mensen gesproken zijn en er zijn documenten opgevraagd. De inval kadert in het gerechtelijk onderzoek naar ‘t Sloeberhuisje, de kinderopvang in Mariakerke bij Gent. Daar liep een baby van zes maanden oud vorige week een hersentrauma op. Het meisje werd naar het UZ Gent gebracht, maar overleed twee dagen later. De vader van de uitbaatster zit in de cel.