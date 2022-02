Aanval op Kiev is ingezet: zware explosies en branden in Oekraïense hoofdstad, duizenden mensen brengen nacht door in metrostations

In het centrum van de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn in de nacht van donderdag op vrijdag zware explosies gehoord door onder meer journalisten van CNN, persbureau AFP en het Russische persbureau Interfax. Het zou gaan om zeker twee explosies. “De aanvallen tegen Kiev met kruisraketten of ballistische raketten zijn hervat. Ik heb twee zware ontploffingen gehoord”, schrijft ook viceminister van Binnenlandse Zaken Anton Gerachtchenko.

Het Oekraïense parlement zei eerder al dat het vrijdagochtend vroeg een aanval van Russische troepen op onder meer Kiev verwachtte, en die aanval werd donderdagnacht omstreeks 4 uur ook effectief ingezet: minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Kuleba maakte op Twitter melding van “vreselijke Russische raketaanvallen op Kiev”. “De laatste keer dat onze hoofdstad zoiets heeft meegemaakt was in 1941, toen ze door Nazi-Duitsland werd aangevallen.” Maar hij is ook optimistisch: “Oekraïne heeft dat kwaad verslagen en zal dat nu ook doen.”

Het Oekraïense leger meldde dat het een Russisch vliegtuig heeft neergehaald boven Kiev. Op de oostelijke oever van de Dnipro-rivier werd dan weer een appartementsgebouwd geraakt, waarna brand uitbrak. Drie mensen raakten gewond toen puin van een raket in het gebied neerkwam. Burgemeester Vitali Klitsjko deelde beelden van de brand. Hij schreef op Twitter dat het gebouw op instorten staat. Een van de gewonden verkeert volgens hem in kritieke toestand.

Duizenden mensen brengen de nacht door in metrostations in Kiev na een oproep in die zin van burgemeester Vitali Klitsjko.

Donderdag werd het vliegveld van Hostomel nog aangevallen, dat op zowat 25 kilometer van Kiev ligt. De Russen zeiden de controle over het strategisch gelegen vliegveld te hebben overgenomen, maar donderdagavond claimde Kiev de herovering ervan.

Elders

Volgens The New York Times waren er in de nacht van donderdag op vrijdag ook zware gevechten in Soemi, op zowat 50 kilometer van de Russische grens. Op beelden is een brand te zien, er klinken explosies en er worden kogels afgevuurd.

Het Oekraïense ministerie van Defensie meldde voorts dat er ook onder meer gevochten wordt in kustplaatsen aan de Zwarte Zee. Aan de Zee van Asov, in het zuiden van het land, zijn vrijdagnacht ook verschillende doden en gewonden gevallen door een raketaanval, meldt de grenswacht van de regio.

The New York Times meldt tot slot dat in het oosten van Oekraïne wapenresten zijn gevonden die duiden op het gebruik van clustermunitie. Die is sinds de inwerkingtreding van een internationaal verdrag in 2010 in meer dan 120 landen verboden. Rusland heeft dit verdrag echter niet ondertekend.

