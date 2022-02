Europese leiders keuren nieuwe, zware sancties goed: “Poetin moet en zal falen”

De Russische president Vladimir Poetin “moet en zal falen”. Zo luidde de boodschap van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen na afloop van een crisistop in Brussel waar de Europese staatshoofden en regeringsleiders een nieuw pakket sancties tegen Moskou hebben goedgekeurd in reactie op de Russische invasie in Oekraïne.

Von der Leyen maakte zich sterk dat de sancties de Russische economie en elite “maximaal” zullen treffen. Zo raken de financiële maatregelen 70 procent van het Russische bankwezen en de belangrijke staatsbedrijven, onder meer in de defensiesector. “Dit zal de financieringskosten doen stijgen, de inflatie doen toenemen en gradueel de industriële basis eroderen”, meent ze.

Daarnaast verbiedt de EU de verkoop van vliegtuigen en onderdelen aan Russische luchtvaartmaatschappijen. Ook dat zal pijn doen, aldus Von der Leyen, aangezien drie vierde van de huidige Russische commerciële vloot is geproduceerd in de EU, de Verenigde Staten en Canada. Ook is beslist om de toegang van Rusland tot cruciale technologie, zoals halfgeleiders en geavanceerde software, in te perken.

Via ingrepen in het visumbeleid zullen Russische diplomaten en zakenlui hun bevoorrechte toegang tot de EU verliezen. Er worden ook maatregelen genomen zodat de Russische elite niet langer geld kan verstoppen in veilige havens in Europa, zo maakte Von der Leyen duidelijk.

Tenslotte zal een exportban het voor Rusland op termijn onmogelijk maken om de Russische olieraffinaderijen te upgraden, aldus Von der Leyen. Het gaat immers om onderdelen die enkel door Europa gemaakt en geleverd kunnen worden. Ook dat moet impact hebben op de inkomsten van Rusland. “Rusland zal een zware prijs betalen”, verzekerde ook de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel.

Afhankelijkheid van gas

Dat het regime van president Vladimir Poetin leunt op de inkomsten uit de verkoop van gas en olie in Europa was een belangrijk gesprekspunt tijdens het debat onder de leiders, erkende Michel. De oorlog in Oekraïne maakt volgens hem eens te meer duidelijk dat Europa die afhankelijkheid moet afbouwen. Daarnaast is er het besef dat de Europese defensiecapaciteit moet versterkt worden als onderdeel van de NAVO, aldus Michel.

Bedoeling is dat de nieuwe batterij sancties vrijdag formeel wordt goedgekeurd op een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken. Intussen loopt ook het debat over zwaardere sancties verder, zoals de Russische uitsluiting uit het internationale betaalnetwerk van Swift. Daarover bestaat momenteel echter geen eensgezindheid onder de lidstaten.