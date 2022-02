Minister van Energie Tinne Van der Straeten: “Btw op gas mogelijk toch verlaagd naar 6 procent”

De minister wees erop dat we momenteel geconfronteerd worden met een prijzencrisis als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. Van der Straeten kondigde aan dat er daarom twee voorstellen op de regeringstafel komen: een permanente btw-verlaging van gas en elektriciteit naar 6 procent, en een accijnshervorming om de prijsevolutie beter te kunnen sturen. Dat eerste voorstel sneuvelde in januari, maar wordt gezien de omstandigheden nu opnieuw overwogen.

Van der Straeten benadrukte dat de toestand al weken elke dag op de voet gevolgd wordt en dat de bevoorrading van gas, olie en uranium in ons land gegarandeerd is. Wat aardolie betreft, is er een strategische reserve van 90 dagen. Voor gas is België slechts voor 2,2 procent van Rusland afhankelijk. Er komt in ons land twee tot drie maal meer gas toe dan we nodig hebben, aldus nog de minister, die eraan toevoegde dat er voor uranium geen probleem is tot 2025.

Ze wees er ook op dat landen met meer hernieuwbare energie beter beschermd zijn tegen hoge energieprijzen. Landen die, zoals Frankrijk, afhankelijk zijn van kernenergie hebben vandaag de hoogste prijzen, landen met meer hernieuwbare energie zoals wind, bijvoorbeeld Denemarken, hebben de laagte prijzen.