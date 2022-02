Jérémy Doku krijgt lachers op zijn hand met anekdote over ontmoeting met koning Filip: “Hij was in shock”

Bij de start van het EK kwam koning Filip langs in het Proximus Basecamp in Tubize om de Rode Duivels succes te wensen tijdens het EK. De koning komt niet elke dag over de vloer. Vooraf werden de heren voetballers dan ook duidelijk gebrieft over de hoffelijkheidsregels. En toch liep het bij Jérémy Doku nog even mis.

© BELGA

“Onze kapitein, Eden Hazard, stelde de koning één voor één aan ons voor”, vertelt hij in Le Vestiaire Rennes. “Maar door de stress was ik even alles vergeten. Toen de koning vroeg of alles goed was met me, antwoordde ik ‘tranquil, et toi?’ (rustig en met jou?, red.) Naast me zag ik al allemaal spelers fluisteren. En de koning was ook even in shock. Maar hij had me wel graag, denk ik.”