Dries Mertens na Europa League-uitschakeling tegen Barcelona: “Of dit mijn laatste Europese match was voor Napoli? Dat kan”

Napoli werd donderdagavond door Barcelona uit de Europa League gekegeld (2-4). Dries Mertens startte op de bank, maar mocht in de loop van de tweede helft invallen. Na de wedstrijd werd de Rode Duivel voor de camera van Sporza gehaald.

“Het was een mooie kans, maar mensen vergeten dat het Barcelona blijft. Hun vorm is heel goed”, aldus Mertens, die pas een kwartier voor tijd inviel. “Ik heb heel lang moeten wachten, ja. Dat is niet altijd makkelijk. Maar ik laat mijn hoofd nooit hangen.”

De Rode Duivel ging ook nog even in op zijn contractsituatie. Zijn verbintenis bij Napoli loopt af aan het einde van dit seizoen. “Of dit mijn laatste Europese wedstrijd voor Napoli geweest is? Dat kan. Neen, ik heb er niet aan gedacht, maar het kan.”

Napoli heeft een eenzijdige optie om het contract van Mertens te verlengen, maar lijkt niet zinnens om dat te doen tegen de huidige voorwaarden. “De voorzitter heeft laten weten dat hij de contracten en de rekeningen zal moeten herzien”, vertelde trainer Luciano Spaletti onlangs nog over de situatei. “Ik ken de cijfers niet, maar als een speler bij de club wil blijven, dan zal hij de voorwaarden en de mogelijkheden van de club moeten aanvaarden.