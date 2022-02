Ex-bokser en huidig burgemeester Vitali Klitschko wil er alles aan doen om invasie van Kiev af te wenden: “Ik zal vechten”

Vitali Klitschko, voormalig kampioen boksen bij de zwaargewichten en huidig burgemeester van Kiev, heeft zich tegenover ITV uitgesproken over het begin van de oorlog in Oekraïne. “We hebben geen exacte cijfers, maar we weten dat vele mensen sterven na de Russische inval”, aldus Klitschko. “Poetin is alle realiteitszin kwijt.”

Volgens Klitschko zijn de inwoners van Kiev “soldaten geworden die klaarstaan ​​om onze stad te verdedigen”. Op de vraag of hij gelooft dat het mogelijk is om de invasie van Kiev af te wenden, zei de burgemeester: “Ik geloof in Oekraïne, ik geloof in mijn land en ik geloof in mijn volk”.

Klitschko is naar eigen zeggen ook van plan om zijn volk actief te steunen: “Ik heb geen andere keuze. Ik moet dat doen. Ik zal vechten.”