Dit moet u weten over de mogelijke tegenstanders van AA Gent: van een Noorse stuntploeg tot de nachtmerrie van Anderlecht

PSV: Een scorende Belg en een Duitse wereldkampioen

De minst verre verplaatsing voor AA Gent. De ploeg uit Eindhoven ziet aan het eind van dit seizoen zijn trainer Roger Schmidt vertrekken, maar strijdt in de Eredivisie wel nog altijd met Ajax voor de titel. Naast de Duitse wereldkampioen Mario Götze is het bij de Nederlanders oppassen geblazen voor jonkies als Cody Gakpo en Noni Madueke. Met Yorbe Vertessen loopt er in Eindhoven ook een gevaarlijke Belg rond. Het jeugdproduct van PSV maakte in de vorige ronde tegen Maccabi Tel Aviv (1-1) nog een belangrijke goal voor de Eindhovenaars.

© AP

Partizan Belgrado: Een oude bekende voor de Buffalo’s

Een oude bekende, want AA Gent kwam Partizan al tegen in de poulefase. Toen gingen de Buffalo’s met 0-1 winnen in Belgrado. Thuis werd het 1-1. Partizan is dezer dagen in goeie doen. De zwart-witte ploeg uit Belgrado staat na 23 speeldagen aan de leiding in de Servische competitie. Met Ivan Obradovic en Lazar Markovic heeft het nog steeds twee ex-Anderlecht-spelers in zijn rangen. Ivan Stanojevic is nog altijd de coach.

Marseille: Sterrenkijken in het Stade Vélodrome

Een verplaatsing naar het Stade Vélodrome: ga er maar aan staan. Marseille wacht intussen al sinds 2010 op een nieuwe titel, maar is wel aan een erg sterk seizoen bezig. De ploeg van het Argentijnse woelwater Jorge Sampaoli staat in de Ligue 1 tweede na het ongenaakbare Paris Saint-Germain. Topschutter Arkadiusz Milik, sterspeler Dimitri Payet en Turkse sluipschutter Cengiz Ünder zijn de mannen om in de gaten te houden.

Dimitri Payet. — © REUTERS

Leicester City: Rode Duivels over de vloer

Vijf jaar na het mooiste voetbalsprookje uit de 21ste eeuw is Leicester City uitgegroeid tot een vaste waarde in de Premier League. Dit seizoen moeten The Foxes het echter doen met een plaats in de middenmoot. Toch is er nog steeds heel wat kwaliteit aanwezig. Naast Rode Duivels Youri Tielemans en Timothy Castagne heeft Leicester met Wilfred Ndidi nog een speler met Jupiler Pro League-ervaring in zijn rangen. Ook Jamie Vardy – jawel, nog steeds – en James Madisson stipt Hein Vanhaezebrouck maar beter met rood aan op zijn bord. Bij Leicester City zit Brendan Rodgers op de bank.

PAOK: Middenvelder als topschutter

PAOK staat tweede in de Griekse competitie en kegelde in de vorige ronde het Deense Midtjylland uit de Conference League: dan kan je iets. Buiten ex-Lokeren-speler Sveri Ingason hebben de Grieken weinig namen in hun ploeg die bekend zijn bij het grote publiek. De Sloveen Jasmin Kurtic is evenwel iemand om in het oog te houden. De middenvelder scoorde al vaker (dertien keer) dan vaste aanvaller Chuba Akpom (negen keer).

Nicolae Stanciu. — © AP

Slavia Praag: Een trio oude bekenden

Aan oude bekenden geen gebrek bij Slavia Praag: of was u Michael Krmencik (gehuurd van Club Brugge), Peter Olayinka (ex-AA Gent en -Zulte Waregem) en Nicolae Stanciu (ex-Anderlecht) al vergeten? Die laatste vertrekt midden maart wel naar het Chinese Wuhan Three Towns. Slavia Praag staat voorbij halfweg de competitie aan de kop van de Tsjechische Fortuna Liga. In de vorige ronde van de Conference League schakelde het Fenerbahce uit. Slavia zag met Jan Kuchta deze winter wel zijn topschutter vertrekken.

Vitesse: De nachtmerrie van Anderlecht

Dat Vitesse geen katje is om zonder handschoenen aan te pakken, mocht Anderlecht afgelopen zomer al ondervinden. In de voorrondes van de Conference League schakelde de ploeg uit Arnhem paars-wit uit. In de poulefase liet het ook Tottenham achter zich. In de Eredivisie moet het team van Thomas Letsch – een Duitser uit de Red Bull-school – het doen met een plaats in de subtop. Club Brugge-huurling Loïs Openda is met zestien goals topschutter bij Vitesse.

Loïs Openda. — © ISOPIX

Bodø/Glimt: Noorse stuntploeg

De minst bekende, maar daarom niet de makkelijkste tegenstander uit het rijtje. Bodø/Glimt, dat speelt in een stadje met amper vijftigduizend inwoners, promoveerde pas in 2017 opnieuw naar de Noorse hoogste klasse. Daar werd de club, onder leiding van Kjetil Knutsen, de twee voorbije seizoenen niet alleen kampioen, maar wordt het ook geroemd voor zijn agressieve voetbal. In de Conference League maakten de Noren indruk door in de poulefase AS Roma te verslaan met zware 6-1-cijfers. Met Erik Botheim (Krasnodar) en Patrick Berg (Lens) vertrokken er deze winter wel twee sterkhouders. In de vorige ronde ging evenwel ook Celtic voor de bijl.