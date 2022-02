Uiteraard: ‘The Simpsons’ hadden Russische inval voorspeld

De animatiereeks ‘The Simpsons’ had de afgelopen jaren al een reputatie opgebouwd als bekwame waarzeggers, dus mag het geen verrassing heten dat de reeks ook de Russische inval in Oekraïne (ongeveer) had voorspeld!

In de aflevering ‘Simpsons Tide’, die zowaar dateert uit 1998, vuurt Homer Simpson als duikbootkapitein per ongeluk een raket af op Rusland, waarop de Russische ambassadeur bij de VN prompt de nieuwe Sovjet-Unie uitroept.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

‘The Simpsons’-producent Al Jean liet op Twitter al weten te betreuren dat hij bijna 25 jaar na datum gelijk had gekregen. “Zeer triestig om te zeggen dat dit niet zo’n moeilijke voorspelling was”, schrijft Jean. “Het valt me zwaar, maar ik ben geboren in 1961. Dertig jaar van mijn leven leefde ik in vrees voor de Sovjet-Unie. Dus dit lijkt me tragisch genoeg meer de norm dan een voorspelling. We gingen er gewoon van uit dat de zaken fout zouden lopen. Historische agressie verdwijnt nooit helemaal, en je moet bijzonder waakzaam blijven. Toen deze aflevering op televisie kwam, waren de verhoudingen tussen de Verenigde Staten en Rusland misschien nooit beter. Maar sinds Poetin aan de macht is, heeft bijna iedereen duidelijk gemaakt dat dit een slechte kerel is, en dat er slechte dingen zouden gebeuren.”