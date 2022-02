Ophef in Brazilië: ontploffing op spelersbus van Bahia, dat wedstrijd alsnog moet spelen

Het was bij de aankomst van de spelersbus aan het stadion dat de explosieven ontploften. Op beelden van het Braziliaanse Band News is te zien dat er meerdere gaten in de bus zitten en dat er bloed aan enkele zetels hangt. In totaal werden drie spelers afgevoerd naar het ziekenhuis. Doelman Danilo Fernandes was er het ergst aan toe. “Hij werd door scherven geraakt aan zijn borst, zijn gezicht en zijn benen”, aldus clubdokter Rafael Garcia. Ook een auto die achter de bus reed, werd getroffen.

Uiteindelijk beslisten officials dat de wedstrijd toch nog moest worden gespeeld. Bahia haalde het met 2-0. “Onze spelers hebben beslist om toch het veld op te stappen en hun shirt eer te betuigen”, klonk het na de match op de Instagram-pagina van Esporte Clube Bahia. Volgens het Braziliaanse Globoesporte zouden supporters van Sampaio Correa verdacht worden voor het plaatsen van de explosieven in de bus.