Twee brandweermannen gewond bij woningbrand in Vorst

In de Brusselse gemeente Vorst heeft afgelopen nacht een felle woningbrand gewoed in een éénsgezinswoning. Daarbij bleven de bewoners ongedeerd maar twee brandweermannen raakten bij de bluswerken wel lichtgewond. De woning is door de brand onbewoonbaar. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Het vuur in de woning in de Petekindstraat brak kort voor middernacht uit. Volgens de brandweer lag de oorzaak vermoedelijk bij de open haard waarvan vonken de houten vloer zouden in brand hebben doen schieten. Bij aankomst van de brandweer hadden de bewoners zich al in veiligheid gebracht. De brandweer slaagde erin het vuur te blussen maar twee brandweermannen raakten wel lichtgewond. Eén van hen kreeg een fiets op zich die aan de muur was opgehangen en de tweede moest een spreidstand uitvoeren om niet in een gat in de vloer te vallen.

De woning is door de brand zwaar beschadigd en is dan ook onbewoonbaar. De nutsvoorzieningen werden afgesloten, aldus nog de brandweer.