“Russisch oorlogsschip, kus onze ******”: Oekraïne eert soldaten die eilandje tot de dood verdedigden

Oekraïne zal een aantal soldaten die een klein eilandje in de Zwarte Zee tot de dood verdedigden tegen de Russische inval postuum eren.

Het Oekraïense leger verloor donderdag na Russische marine- en luchtaanvallen alle contact met 13 soldaten op Zmiinyi-eiland (Slangeneiland), een klein eilandje nabij de Roemeense grens. Alle grenswachten kwamen bij die aanvallen om het leven. Maar voor hun dood hadden ze hun Russische tegenstanders wel een niet mis te verstane boodschap gegeven.

In een vrijgegeven geluidsbestand – dat niet onafhankelijk werd geverifieerd – is volgens de Oekraïense autoriteiten te horen hoe een Russisch oorlogsschip eist dat de Oekraïense soldaten hun wapens neerleggen en zich overgeven “om bloedvergieten te vermijden, anders worden jullie gebombardeerd”. Het Oekraïense antwoord was kort maar krachtig: “Russisch oorlogsschip, kus onze ******”. Volgens Anton Herashchenko, adviseur van de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken, begon het Russische schip daarop met bombardementen.

De Oekraïense president Vlodimir Zelenski beloofde donderdag dat de overleden soldaten postuum gedecoreerd zullen worden. “Ze verdedigden het eiland tot het laatste, en kwamen allemaal heroïsch om het leven. Ze krijgen allemaal postuum de titel Held van Oekraïne.”

Volgens het Russische ministerie van Defensie gaven 82 Oekraïense soldaten op het eiland zich bij de aanval vrijwillig over, en was er van een bombardement of doden geen sprake.