Nog een energieleverancier stopt er mee

Aeco is een kleine leverancier, maar was wel actief in de drie gewesten. Op de klantensite zegt het bedrijf zijn activiteiten te stoppen. “Als gevolg van de sinds begin januari 2021 sterk gestegen prijzen van elektriciteit en gas zijn wij helaas niet langer in staat onze klanten met energie te voorzien”, klinkt het.

De Brusselse energieregulator Brugel bevestigt dat vanaf 1 maart Aeco de toegang is ontzegd tot het net. In Wallonië zou de procedure om de leveringsvergunning in te trekken zijn ingeleid.

In Vlaanderen is Aeco een erg kleine leverancier, met een 500-tal elektriciteits- en een 100-tal gasklanten. Ondanks de boodschap van Aeco dat het stopt, is de Vlaamse energiewaakhond Vreg daarvan niet op de hoogte, klinkt het. “Geen enkele procedure is bij ons lopende”, aldus een woordvoerster.