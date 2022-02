Opvallend: rol van Russische sponsor Gazprom kwam niet ter sprake tijdens Uitvoerend Comité van UEFA

Het Uitvoerend Comité van de Europese voetbalbond UEFA heeft vrijdag tijdens de buitengewone vergadering die werd samengeroepen na de inval van Rusland in Oekraïne niet gesproken over mogelijke veranderingen in het partnership met Gazprom. De Russische gasmagnaat is een van de belangrijkste sponsoren van de UEFA en verbindt zijn naam onder meer aan de Champions League en het EK 2024 in Duitsland.