Haalbare kaart voor AA Gent: PAOK tegenstander van Buffalo’s in 1/8ste finales van Conference League

PAOK staat tweede in de Griekse competitie en kegelde in de vorige ronde het Deense Midtjylland uit de Conference League. Buiten ex-Lokeren-speler Sveri Ingason hebben de Grieken weinig namen in hun ploeg die bekend zijn bij het grote publiek. De Sloveen Jasmin Kurtic is evenwel iemand om in het oog te houden. De middenvelder scoorde al vaker (dertien keer) dan vaste aanvaller Chuba Akpom (negen keer).

AA Gent speelt de heenwedstrijd op 10 maart in Griekenland. Een week later staat de terugwedstrijd op het programma in de Ghelamco Arena.

Overzicht 1/8ste finales:

Marseille (Fra) - FC Bael (Zwi)

Leicester City (Eng) - Stade Rennais (Fra)

PAOK (Gri) - AA Gent (Bel)

Vitesse (Ned) - AS Roma (Ita)

PSV Eindhoven (Ned) - FC Kopenhagen (Den)

Slavia Praag (Tsj) - LASK Linz (Oos)

Bodo/Glimt (Noo) - AZ Alkmaar (Ned)

Partizan Belgrado (Ser) - Feyenoord (Ned)