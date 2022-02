Wie is Olena Kurilo, de dame die bebloed op alle voorpagina’s staat? “Ik zal altijd aan de kant van mijn vaderland staan”

Daily Mail, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, De Standaard, de Volkskrant, Trouw en nog veel meer kranten van over heel de wereld brachten vrijdagmorgen dezelfde vrouw op hun voorpagina. Haar naam is Olena Kurilo (53), leerkracht uit Chuhuiv, een gemeente vlak buiten Kharkiv in Oekraïne waar een luchtbasis ligt. Dat meldt The New York Times.

LIVE. Rusland valt Oekraïne binnen: volg alle ontwikkelingen op de voet

Het beeld van het met bloed bedekte gezicht van Olena Kurilo ging intussen al de hele wereld rond. Zij was een van de overlevenden van de aanval op het appartementsgebouw in Chuhuiv en raakte volgens de onafhankelijke The Moscow Times gewond doordat een raam kapot gesprongen was. Het glas vloog in haar gezicht.

Toen Kurilo uit het ziekenhuis van Chuhuiv kwam, vertelde ze aan Daily Mail dat ze heel veel geluk heeft gehad. “Ik had nooit gedacht dat dit zou gebeuren en ik dit ooit zou meemaken. Ik heb veel geluk en denk dat ik een beschermengel heb.” Haar huis is volledig verwoest.

Volgens New York Post voegde Olena daar nog aan toe dat ze niet klaar was om te sterven. “Ik was in shock en voelde geen pijn”, zei ze. “De deuren en ramen van het gebouw zijn weg, en zelfs de vloer is volledig weggevaagd.” (Lees verder onder de foto)

© Anadolu Agency via Getty Images

Het beeld, maar ook haar woorden, werden intussen een symbool voor het conflict tussen Rusland en Oekraïne. “Ik zal alles doen voor Oekraïne”, zei ze aan Daily Mail. “Ik zal altijd aan de kant van mijn vaderland staan.” Volgens The Moscow Times zei ze: “Nooit, onder geen omstandigheden, zal ik me onderwerpen aan Poetin. Het is beter om te sterven.” Dezelfde website meldt dat er geen officieel statement kwam van de aanval, maar bewoners zeggen dat een 13-jarige het niet zou hebben overleefd.