Hoe praat je met je kinderen over de oorlog in Oekraïne?

“Luisteren is altijd de eerste stap”, zegt pedagoog Pedro De Bruyckere. “Wat voelen kinderen, wat ligt er op hun lever? Als er geen nood of geen interesse is om erover te praten, is het ook niet goed om kinderen te forceren erover te praten. Vervolgens is het heel belangrijk om zo feitelijk mogelijk te zijn. Ja, er is een oorlog, maar die is niet hier. Je kan dat zelfs aan je kind laten zien op een wereldkaart, om het gerust te stellen. Is dit het begin van een derde wereldoorlog? Momenteel is dat absoluut nog niet het geval. Ook dat is heel belangrijk om mee te geven, want dat doet nu veel de ronde op sociale media.”

De Bruyckere benadrukt het belang van over het nieuws te praten met je kind . “Kinderen worden toch met de situatie geconfronteerd, of dat nu op school is of via sociale media. Het is voor hen belangrijk dat ze daarover kunnen praten met mensen die dicht bij hen staan, zoals hun ouders. Zo kan je hen meteen ook zeggen dat ze niet alles mogen geloven dat ze zien op sociale media en vermijd je dat hun fantasie op hol slaat. ”

Dat zegt ook Jelle Mels van jeugdjournaal Karrewiet. Hij roept ouders op om samen met hun kinderen te kijken. “Wij zijn er om de feiten op een duidelijke manier te brengen, zodat kinderen weten wat er aan de hand is. Daarbij is het belangrijk om niets te verbloemen of te verzwijgen, maar tegelijkertijd niet te veel in detail te gaan. Daarnaast proberen we ook de psychologische kant van het verhaal te belichten: het is normaal dat je hier van schrikt, volwassenen schrikken ook van deze situatie. Dit gebeurt niet elke dag, daarom is het juist zo’n belangrijk nieuws.”

