Vive le vélo, vive le commerce: Karl Vannieuwkerke opent eerste winkel rond merchandising gelijknamig tv-programma

Zeg niet langer tv-programma tegen Vive le vélo!. Het is intussen een heus merk. De kledinglijn is er weliswaar al een tijdje, maar vanaf zaterdag is er ook een eigen winkel in Diksmuide en daarna nog fiets- en wandelroutes. Slaat dit aan, dan worden de routes mogelijk uitgebreid naar de rest van Vlaanderen. Merkenspecialist Frederik Picard twijfelt er niet aan. “Elk bedrijf zou maar al te graag in hun positie zitten.” Maar wie verdient daar eigenlijk aan?