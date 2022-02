Vincent Kompany over racismegesprek met koning Filip: “Nog altijd erg homogene groep die over de agenda beslist”

Dinsdag mocht Vincent Kompany op audiëntie in het paleis bij koning Filip voor een gesprek over racisme en discriminatie. Onthullen wat de inhoud van het gesprek was, kan de Anderlecht-trainer om protocollaire redenen niet. Ons zijn mening over het onderwerp geven, kan wel. “Repressie op korte termijn is één ding, maar ik wil me concentreren op institutioneel racisme bannen op lange termijn.”

Hij benadrukt het verschillende keren. Dat hij wel graag even wil uitweiden over racisme, maar zonder daarmee te iets prijs te geven over wat er tussen hem en koning Filip gezegd is dinsdag. Vincent Kompany wil zijn zwijgplicht niet schenden. “Ik ga het protocol respecteren, maar mijn zeventien jaar bij de nationale ploeg zijn genoeg reden om met hem in gesprek te gaan”, aldus de RSCA-coach. “Het is altijd zinvol om het over racisme te hebben, al is de voetbalwereld maar een heel klein deel van het probleem.”

Als hij kan helpen om racisme te verbannen, dan doet Kompany dat graag. “Mijn standpunt over discriminatie is altijd hetzelfde geweest”, klinkt het. “De mensen die over de agenda beslissen, vormen helaas nog steeds een erg homogene groep zonder al te veel diversiteit. Je kan dat toepassen op de sportwereld, maar ook op jullie, op de mediawereld. Dan gaat het niet over uitgesproken racisme, maar over ongewild institutioneel racisme. Daar wil ik me op concentreren. Repressie op korte termijn is één ding, maar de lange termijn is nog belangrijker.”

Als het dan toch over politiek ging op de wekelijkse persconferentie van Kompany, konden we meteen ook het onderwerp Oekraïne aansnijden. Met Bogdan Mykhaylichenko beschikt Anderlecht over een Oekraïner in de kern. “Als coach observeer je altijd de emoties in de groep, en voor hem is het een heel moeilijk moment”, aldus Kompany. “De situatie is een drama voor elke Oekraïner, dus ook bij hem maakt het deel uit van zijn dagelijkse zorgen. Dat mag je niet onderschatten. Maar voorlopig zie ik op het trainingsveld geen reden om zijn prestaties aan de politiek te linken.”

Nauwelijks blessures

Vooraleer u denkt dat het alleen over politiek is gegaan met Kompany: ook voetbal kwam ter sprake. De kern van Anderlecht is nagenoeg volledig voor het bezoek aan OH Leuven morgen. “Het duurt nu al achttien maanden dat we nauwelijks blessures kennen”, zegt een trotse Kompany. “Toen ik hier toekwam stond bijna de hele basiself aan de kant en dat heeft veel punten en centen gekost. Sindsdien is het een groot aandachtspunt, maar ik wil voorzichtig zijn met dit soort uitspraken, want op de dag dat je die doet, gebeurt er meestal iets.”

En dan was er nog één slotvraagje. Of Joshua Zirkzee mogen in Leuven, zoals bijna elke week, weer na een uur naar de kant moet. “Ik heb nu eenmaal spelers die elke week laten zien dat ze goed genoeg zijn om te spelen, maar ik kan ze niet allemaal in de basis zetten. Vers bloed kan altijd voor een nieuwe dynamiek zorgen”, besloot Kompany.