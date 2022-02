Alfred Schreuder had gesprek met Sobol over oorlog in thuisland Oekraïne: “Hij heeft het zwaar”

Voetbal, de belangrijkste bijzaak ter wereld. Zeker wanneer er op een paar duizenden kilometers plots oorlog uitbreekt. Bij Club Brugge heeft het conflict in Oekraïne extra betekenis, want met Eduard Sobol heeft het een betrokken speler in de rangen. De international werd vrijdag eventjes apart genomen door Schreuder. “Ik heb hem even gesproken. Wat er in zijn thuisland gebeurt, is verschrikkelijk”, knikt Schreuder. “Hij heeft het er lastig mee en het is natuurlijk zwaar voor hem.” De coach gaf Sobol ook de mogelijkheid om de gedachten eventjes te verzetten. “Als Eddy een dag iets anders wil doen dan voetbal, dan is dat voor mijn part best mogelijk. Niemand had erop kunnen rekenen dat zoiets zou gebeuren: het is verschrikkelijk voor zijn familie.” Maar Schreuder gaf tegelijkertijd aan dat Sobol gewoon beschikbaar is. “Dat zie ik op training, en Eddy heeft aangegeven dat hij zich hier fijn voelt. Voetbal kan ook ontspanning zijn.” Vorig weekend zat Sobol wel nog in de tribune op Eupen.

Mogelijk niet in de tribune morgen: Charles De Ketelaere. De steraanvaller van Club Brugge is out nadat zijn schouder uit de kom raakte, en testte ook licht positief op corona. Antwerp wordt naar verluidt mission impossible, dus het wordt afwachten of hij tegen Gent kan spelen. “We zullen zaterdag zien (cryptisch). Natuurlijk is het lastig als een topspeler geblesseerd raakt voor zo’n belangrijke wedstrijd, maar laat ons focussen op de jongens die er wél zijn”, aldus Schreuder. Adamyan, bijvoorbeeld. De nieuwkomer opende vorige week zijn rekening op Eupen en maakt kans op een basisplaats. “Hij geeft ons snelheid en tempo aan de bal en loopt goed in de ruimtes. Maar ik heb meerdere opties”, zegt Schreuder. Want natuurlijk is er ook nog Bas Dost. “We moeten omgaan met de omstandigheden: de spelers die wel ter beschikking zijn, vind ik ook heel goed.”

© BELGA

Schreuder pakte voor het eerst zes op zes in de competitie, dus met een zege in een beladen topper tegen Antwerp kan Club opnieuw volledig op de rails zitten. “Het stadion zal vol zitten en er zijn zelfs uitsupporters. Dat is fijn, want dat betekent dat we stilaan terug richting een normale situatie gaan”, aldus Schreuder. “Ik voel geen druk. We moeten ook niet naar Antwerp, Union of Anderlecht kijken, maar vooral naar onszelf. Wij moeten vooral uitstralen dat we de beste ploeg in België zijn. In het voetbal kan je eens wisselvallig spelen. Of moeilijke momenten in een wedstrijd hebben. Ik vond het mooi om te zien hoe we die in Eupen, in moeilijke omstandigheden, overleefd hebben. Dat is het verschil tussen goed en top zijn.”