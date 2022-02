Grote xtc-bende opgerold na huiszoekingen in Antwerpen en Oost-Vlaanderen

Antwerpen/Oudenaarde/Sint-Niklaas

Zowel in Antwerpen als in Oudenaarde werd een kopstuk van de bende opgepakt. In Oudenaarde kon een grote som geld in beslag genomen worden. Elders, in Sint-Niklaas en andere plekken in Oost-Vlaanderen, konden nog andere leden gearresteerd worden. Het parket van Antwerpen heeft de leiding over het onderzoek en bevestigt de arrestaties. De verdachten verschijnen in de loop van de dag voor de onderzoeksrechter.