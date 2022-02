Christian Eriksen maakt zaterdag zijn comeback als profvoetballer: “Hij zal op het veld komen tijdens Brentford-Newcastle”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Vorige zomer kreeg Christian Eriksen een hartstilstand tijdens de openingswedstrijd van Denemarken op het Europees kampioenschap. In Italië is het verboden om met een defibrillator te spelen en daardoor kon hij zijn carrière bij Inter niet verderzetten. Half december werd het contract van Eriksen in Milaan in onderling overleg ontbonden, waarna hij deze winter een contract tekende bij Brentford. Voor de club uit Londen zou hij zaterdag zijn comeback kunnen maken als profvoetballer.